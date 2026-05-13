¡No es por el dinero! Roberto sólo quiere que su hija no se olvide de su madre enferma
Roberto asegura que, desde que Paola se juntó con Brian, cambió y se olvidó de su madre; no quiere el dinero de su hija, sólo quiere que vea a su madre.
Roberto, papá de Paola y Lizet, revela que Paola ha cambiado mucho y que ya ni quiere ver a su propia familia. Asegura que no les importa el dinero, sólo quieren que Paola vaya a ver a su mamá quien padece diabetes. A Roberto no le importan la amenazas de Brian, advierte que Paola entenderá que está haciendo mal. Roberto y Paola se reencuentran en la clínica de emociones y Paola confiesa la emoción que siente al ver a su papá. Un inesperado testimonio podría delatar a Brian. ¿Paola abrirá los ojos?