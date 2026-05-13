¡Que se busque una vida! Brian le exige a su cuñada que deje de difamarlo
Brian niega ser manipulador con su mamá, su hermana y su pareja Paola, pero sí le exige que lo cuide antes que a su familia. ¿Por eso maneja el dinero de Paola?
Brian sentencia que Paola, su pareja, ya es ‘harina de otro costal’ y debe preocuparse por él antes que de su familia nuclear. Además, le pide a su cuñada que se busque una vida en lugar de seguir estirando la mano para que Paola la mantenga. Por otro lado, Brian niega manipular a Paola y asegura que su familia se aprovechaba de ella. ¿Será que a Brian le gusta mantener el control de sus parejas? Brian se siente difamado por la familia de Paola y dice que, si él quedó mal con su propia familia, no fue por su culpa. Sin embargo, la mamá y la hermana de Brian lo acusan de manipulador.