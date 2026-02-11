¡Estaba enamorada! Pilar estaba cegada y nunca vio que Javier era un controlador

Pilar está muy desesperada porque Javier, su ex, no la deja ver a su hijo desde hace dos años. Ha estado buscando a Javier, pues ‘desapareció' con su hijo, pero aún no da parte a las autoridades. Todo comenzó cuando se separaron por culpa de chismes y Pilar no tenía cómo mantener ni cuidar a su hijo, por lo que se lo dejó a Javier. Revela que, por amor, nunca vio que Javier no era buena persona. Ahora, Pilar está dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperarlo.