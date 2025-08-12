Soy una amante arrepentida | Programa del 12 de agosto 2025

María confiesa que toda su vida ha salido con casados, pero ya está arrepentida y quiere rehacer su vida lejos de ellos, pero su mamá se opone a la idea: para ella es mejor tener amantes que tener novios, pues los hombres siempre engañan. Ahora la mamá de María se quedó sola tras perder la juventud, pues sus hombres regresaron con sus familias.