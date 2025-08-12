¡Luce irreconocible! Así ha sido el inaudito cambio de Javier en Cautiva por Amor
Javier Fuentes Mansilla, interpretado por Cayetano Arámburo, ha sufrido un cambio impresionante tras los recientes hechos en Cautiva por Amor. ¿Podrá escapar de la justicia para siempre?
Al parecer, a Javier Fuentes Mansilla la vida ya le está pasando la factura de las fechorías que ha cometido junto a su padre durante mucho tiempo.
Desde que Jazmín reveló que Alma es su hija, todo cambió para los Fuentes Mansilla, quienes podrían no soportar la avalancha de malas noticias sobre su familia.
Si bien Javier es culpable de varios crímenes, él también fue víctima de las mentiras de su propio padre, quien le dio a Alma y nunca le dijo que en realidad es su hermana.
La soledad y el dolor han llevado a Javier Fuentes Mansilla al extremo. Incluso, ha estado muy cerca de perder la razón y testigo de ello fue Calixto.
Remigio ha sido su principal verdugo, pues aunque Javier siempre trató de complacerlo en todo, nunca fue suficiente para el patriarca de los Fuentes Mansilla.
El cambio físico de Javier durante los últimos episodios de Cautiva por Amor es asombroso; sin duda, su descuido refleja el desorden emocional por el que atraviesa.
El sufrimiento de Javier se ha convertido en violencia hacia Melina, quien ha sido la última en perder la esperanza sobre Javier, pues no daba crédito de sus fechorías.
Fernando y Javier serían como el agua y el aceite: mientras Javier siguió los malos pasos de su padre, Fernando ha demostrado ser un hombre intachable. ¡Increíble que sean hermanos!
¿En qué terminará la historia de Javier en Cautiva por Amor? Sigo todos los detalles de lunes a viernes a las 9:30 p.m. por Azteca UNO.
