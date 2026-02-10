"¡Ya me hice cargo de él mucho tiempo!”, Rosaura se niega a cuidar a su esposo y exige que sus hijos se hagan responsables

Rosaura llega muy molesta a la clínica de emociones porque sus hijos no se quieren hacer cargo de su padre, pues ella no está dispuesta a cuidarlo pues le soportó golpes y humillaciones en el pasado. Sin embargo, asegura que al ser la tutora de su esposo, tiene derecho a cobrar y gozar la pensión de él. ¿Será que la nueva pareja de Rosaura tiene algo que ver en todo esto?