¿Para qué va de chismosa? Samuel no entiende por qué su esposa delató a su mamá
Después de que la esposa de Samuel delató a Judith por infiel, Nancy se podría quedar sin casa por andar de ‘chismosa’, según Samuel. ¿Se pondrán de acuerdo?
Samuel advierte que, aunque la relación de sus padres ya estaba mal desde hace mucho tiempo, su mujer no tenía por qué ir de chismosa con su padre para que supiera que su madre lo engañaba. Ahora, la mamá de Samuel quiere que la corra de su casa. Samuel no entiende por qué su esposa no se lo dijo antes de hacer el lío más grande.