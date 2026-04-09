Se fue con su amante y me dejó la carga | Programa del 9 de abril 2026 de Acércate a Rocío

Mónica revela que está harta de cuidar a su suegra mientras su esposo se revuelca con otra, pero él asegura que debe hacerlo, pues al correrlo de la casa, Mónica se debe hacer cargo. Además, la cuñada de Mónica tampoco se hace cargo de su mamá y la que está siendo afectada directamente es la hija de Mónica, quien ha tenido que dejar de lado sus estudios para cuidar a su abuela. ¿Lograrán que los responsables de hagan cargo?