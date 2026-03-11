Tomás ya no soporta a su suegra y advierte que dejará a su mujer

A Tomás le duele dejar a su mujer, pero ya no soporta a su madre y lo desquicia; aguantó diez años a su suegra, pero no más. ¡Lo acusó de golpearla y eso no es cierto! Tomás advierte que no es su obligación cuidar a su suegra y ya no la soporta. Tomás, Obed y su hijo han vivido situaciones complicadas y violentas por culpa de su suegra, además de que constantemente Alicia les inventa falsos y eso los compromete.