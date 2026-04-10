¿No tuvo confianza? Uziel se desilusiona al enterarse que su esposa le ocultó que tuvo un hijo

Uziel, el esposo de Rocío, entra a la clínica de emociones muy desconcertado tras enterarse de todo lo que le ha ocultado Rocío. Ahora que Uziel se enteró de la verdad, entiende muchas cosas; sin embargo, le cuestiona su falta de confianza. Rocío teme perder su matrimonio con Uziel, quien asegura que está dispuesto a seguir con ella porque la ama y revela que quiere probar distintos métodos para lograr embarazarse.