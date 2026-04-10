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¿No tuvo confianza? Uziel se desilusiona al enterarse que su esposa le ocultó que tuvo un hijo

Al enterarse del hijo que su esposa dio en adopción, Uziel no entiende por qué se lo ocultó tanto tiempo y le cuestiona su desconfianza. ¿Seguirán juntos?

Uziel, el esposo de Rocío, entra a la clínica de emociones muy desconcertado tras enterarse de todo lo que le ha ocultado Rocío. Ahora que Uziel se enteró de la verdad, entiende muchas cosas; sin embargo, le cuestiona su falta de confianza. Rocío teme perder su matrimonio con Uziel, quien asegura que está dispuesto a seguir con ella porque la ama y revela que quiere probar distintos métodos para lograr embarazarse.

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