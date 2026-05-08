¡No quiere abrir los ojos! Verónica está desesperada porque una mujer está arruinando la vida de su hijo

Los hijos de Verónica se llevaban bien hasta que Sofía llegó a sus vidas para cambiarlo todo. Ahora, Verónica asegura que está cansada de que su hijo Guillermo no quiera abrir los ojos para darse cuenta de que su novia es un problema. Verónica es viuda y tiene dos hijos; entre los tres mantienen su hogar. Verónica cuenta que desde hace 7 meses comenzó su pesadilla, cuando Sofía comenzó a andar con su hijo Guillermo; incluso, Verónica cuenta que Sofía no le dio ‘buena espina’ desde que la conoció.