Vicky creía ser novia de Carolina, pero se entera que ella sigue con Moisés
Vicky le reclama fuerte a Carolina que mantenga su relación conyugal con Moisés, el padre de su hijo. ¿Vicky aceptará el nuevo trato con Carolina y Moisés?
Vicky mantiene un romance con Carolina desde hace seis meses y se consideraba su novia, hasta que escuchó que Carolina no pretende separarse de Moisés. Vicky se avergüenza de saber cuál es su lugar en la vida de Carolina, quien reveló mantener una relación conyugal con Moisés.