¡La mantuvo y lo dejó por su hermano! Yair advierte que pagarán las consecuencias

Después de que Yair mantuvo a Cande y a sus hijos, ella resultó ser una malagradecida y le pagó de la peor manera: engañándolo con su propio hermano. Yair advierte que esto no se quedará así y asegura que ambos pagarán por haberle visto la cara de tonto. ¿Cuáles serían las consecuencias para Yair si decide hacer justicia por mano propia?