Yazmín prefiere limpiar los pañales de su bebé que el vómito de un irresponsable
Yazmín cuenta cómo fue que el papá de su hijo trató de darle un biberón con alcohol a su bebé. Ahora, Gerson podría enfrentar serios problemas legales.
Yazmín asegura que, para Gerson, es más importante una botella de alcohol que su propio hijo. Advierte que ya vivió eso con su padre y no está dispuesta a vivirlo con Gerson; o le baja o se va. Yazmín cuenta con detalles del terrible episodio cuando Gerson, el papá de su hijo, quiso darle un biberón con alcohol a su bebé, mientras ella lavaba ropa. ¿Por qué Yazmín sigue viviendo con él después de tal situación? ¿Gerson realmente quiere estar con Yazmín y su hijo?