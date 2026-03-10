Yazmín prefiere limpiar los pañales de su bebé que el vómito de un irresponsable

Yazmín asegura que, para Gerson, es más importante una botella de alcohol que su propio hijo. Advierte que ya vivió eso con su padre y no está dispuesta a vivirlo con Gerson; o le baja o se va. Yazmín cuenta con detalles del terrible episodio cuando Gerson, el papá de su hijo, quiso darle un biberón con alcohol a su bebé, mientras ella lavaba ropa. ¿Por qué Yazmín sigue viviendo con él después de tal situación? ¿Gerson realmente quiere estar con Yazmín y su hijo?