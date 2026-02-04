¡No le cree a Rocío! Yolanda se rehúsa a aceptar que su hermano se divorció de Cristina

Yolanda sólo reconoce a Cristina como la única mujer de su hermano y asegura que Nancy sólo fue una interesada que se embarazó de su hermano para retenerlo. Sin embargo, ahora Yolanda y Cristina podrían tener problemas con la justicia, pues desalojaron a Nancy de un departamento del fallecido Jorge. Yolanda se niega a creer las pruebas que Rocío le presenta sobre el divorcio de su hermano Jorge y, junto con Cristina, reciben una firma advertencia de parte de Rocío.