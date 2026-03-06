¡Encontró a su hermano agasajándose con su nuera! Yoryet está impactada con lo que sucedió
Yoryet vio a su nuera agasajándose con su hermano, pero no la corre de su casa porque teme no volver a ver a su nieto. ¿Debería olvidar la polémica situación?
Yoryet asegura que su familia se derrumbó en 15 minutos, aunque realmente sus problemas comenzaron mucho tiempo atrás. La nuera de Yoryet ya no le verá la cara de tonta: ella y el hermano de Yoryet se estaba besando en su propia casa. Si Yoryet on corrió a su nuera es porque su nieto es lo más importante para ella. Yoryet cree que si su nuera se va de la casa corre el riesgo de no volver a ver a su nieto. Yoryet contará los detalles de la polémica situación en que sorprendió a su nuera con su hermano.