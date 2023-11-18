Acta de nacimiento: ¿Qué hacer si no está en la Base de Datos Nacional del Registro Civil?

Uno de los documentos más importantes, que no pueden faltar en tu archivo, es el acta de nacimiento. Se trata de un requisito indispensable para que los millones de mexicanos, realicen diversos trámites a lo largo de su vida. Pero, ¿qué pasa si no aparece en la Base de Datos Nacional del Registro Civil?

¿Qué es el acta de nacimiento? Es el documento oficial de los Estados Unidos Mexicanos, que sirve para acreditar el nombre, los apellidos, el sexo, la nacionalidad y la filiación; así como también la fecha y el lugar de nacimiento.



Te puede interesar: ¿Cómo tramitar tu acta de nacimiento actualizada?

Así es el cambio de orden en los apellidos de una persona.

Este documento identifica a las personas como ciudadanos mexicanos, y sirve para reconocer sus derechos y obligaciones presentes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Qué hacer si mi acta no aparece en el Base de Datos Nacional del Registro Civil?

Una vez que te hemos mencionado la importancia del acta de nacimiento, es fundamental que sepas qué hacer en caso de que por algún motivo, no aparezca en la Base de Datos Nacional del Registro Civil.

Te puede interesar: Así puedes obtener tu acta de nacimiento certificada en línea

Lo primero que debes hacer es enviar un correo electrónico a la persona enlace de atención, de la entidad federativa donde se llevó a cabo el registro, colocando en el asunto “Solicitud de incorporación de acta”.

Así mismo, deberás adjuntar la siguiente documentación:



Acta de nacimiento escaneada.

escaneada. Clave Única de Registro de Población (CURP) escaneado.

Es preciso mencionar que ambas imágenes tendrán que adjuntarse en formato PDF, de igual forma, no deberán presentar tachaduras ni enmendaduras.

También te puede interesar: ¿Qué es un acta de nacimiento con vigencia permanente y gratuita?

En el cuerpo del correo también deberás anexar los siguientes datos:



Clave Única de Registro de Población (CURP).

Nombre completo iniciando por nombre y apellidos.

Sexo (femenino, masculino, no binario).

Fecha de nacimiento.

Entidad de registro.

Municipio de registro.

Oficialía o juzgado de distrito.

Número de acta.

Número de libro.

El tiempo de incorporación del acta de nacimiento dependerá del Registro Civil de la entidad federativa donde se hizo la inscripción. Para darle seguimiento a tu solicitud, podrás llamar a los teléfonos o acudir directamente a la Dirección del Registro Civil.

