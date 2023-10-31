Acta de nacimiento con vigencia permanente: ¿En qué consiste esta propuesta?

En México, el acta de nacimiento es un documento emitido por el Registro Civil, que resulta esencial para cualquier persona. Este título legal y administrativo es fundamental en la vida de cada ciudadano mexicano.

Sin embargo, la forma en la que se obtiene este documento, está en proceso de transformación, gracias a la propuesta de expedición gratuita y con vigencia permanente de las actas de nacimiento.

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Un salto a la modernidad administrativa

La tecnología ha permitido simplificar los trámites administrativos, de formas que antes resultaban impensables. En esta línea, la expedición gratuita y permanente de actas de nacimiento, a través de medios digitales, emerge como una propuesta que no solo aliviará la carga económica de los ciudadanos, sino que también agilizará los procesos.

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Una iniciativa de Reforma Constitucional

Por lo anterior, un diputado federal ha presentado una iniciativa de ley, que podría cambiar la forma en la que los mexicanos obtienen el documento en cuestión. La propuesta busca reformar el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto implica que el Estado garantizaría el cumplimiento de estos derechos, emitiendo gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento, así como todas las tramitadas y obtenidas por medios digitales, con vigencia permanente para cualquiera de ellas.

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¿Cuáles serían los beneficios de las actas de nacimiento permanentes?

Esta reforma constitucional conlleva beneficios sustanciales para las familias mexicanas. La eliminación de los costos asociados con las copias certificadas de actas de nacimiento, aliviará la carga económica que enfrentan en la actualidad. Cabe destacar que, las personas gastan un promedio de 95 pesos en cada copia certificada, con variaciones de costo en diferentes estados.

Además de los beneficios económicos para las familias, la reforma simplificaría el proceso de obtención de actas de nacimiento.

La propuesta de expedir actas de nacimiento gratuitas y con vigencia permanente, a través de medios digitales, es una reforma que, de ser aprobada, marcará un hito en la modernización administrativa en México.