Las personas que no podrán tramitar su acta de nacimiento en línea

El acta de nacimiento es uno de los documentos de identidad más importantes en México y constantemente se solicita como requisito en diversos trámites, desde lo federal o gubernamental hasta lo privado y particular. Por esta razón, es importante mantenerla actualizada cada cierto tiempo.

Con el propósito de facilitar la tramitación de ciertos documentos, el Gobierno Federal y el Registro Civil han puesto en marcha el trámite en línea del acta de nacimiento, emitiendo en PDF una versión con la misma validez oficial que la que se expide en las oficinas correspondientes.

Estas personas no podrán obtener su acta de nacimiento en línea

A pesar de que los trámites en línea han cobrado popularidad por ser más sencillos y requerir de menos tiempo para llevarse a cabo, autoridades explicaron que algunas personas serán excluidas del proceso que permite obtener el acta de nacimiento a través del portal web del Gobierno Federal.

El Gobierno Federal explicó que todas las personas que no cuenten con sus datos registrados en la Base de Datos Nacional del Registro Civil Digitalizada no podrán acceder a su acta de nacimiento en línea. Esto sucederá cuando intenten realizar el trámite, pero no aparezca su información en el portal.

Existe una forma de arreglar este problema y tiene que ver con la solicitud de incorporación a la digitalización de la base de datos del Registro Civil, esto se lleva a cabo por medio de un correo electrónico a las oficinas en donde los tutores registraron a la persona en cuestión.

Los documentos que deberás enviar son imágenes escaneadas de tu acta de nacimiento y de tu CURP, así los encargados podrán iniciar la digitalización de tus datos y se te permitirá acceder a los trámites por medio del portal web oficial del gobierno de México.

La Secretaría de Gobernación también explicó que, en caso de que el acta de nacimiento contenga errores, deberá primero solicitarse la corrección del documento en las oficinas correspondientes.