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FOTOS | Qué dijo Jaime Lorente de Shakira que en redes le dijeron de todo

El actor español opinó sobre su colega y fans de la colombiana salieron al ataque. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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