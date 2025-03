El actor Mario Casillas, abuelo de Valentina Gilabert, es enviado a un asilo tras la muerte de su esposa

El actor mexicano Mario Casillas , sorprendió a propios y a extraños luego de tomar la decisión de meterse a un asilo tras la muerte de su esposa, la actriz Ileana de la Garza , ocurrido el pasado 14 de febrero.

¿Qué dijo Mario Casillas?

El propio actor detalló a la periodista Matilde Obregón, que la muerte su esposa, Ileana de la Garza, fue triste y devastadora, lo que lo llevó a tomar una drástica decisión, internarse a un asilo para estar acompañado y recibir atención constante.

De acuerdo con Mario Casillas, su esposa sufrió una caída mientras se dirigía al baño. Aunque logró ponerse de pie y recostarse en su cama, ya no despertó Ileana de la Garza al día siguiente. “Fue algo rarísimo, no sé lo que le pasó”, expresó el actor.

Según explicó, los médicos determinaron que la causa del fallecimiento fue una insuficiencia respiratoria. “Dicen que es la muerte de los justos, pero qué injustos, por qué se la llevan así, si no tenía nada, estaba sana”, lamentó.

¿Por qué decidió meterse a un asilo? Tras la muerte de su esposa, Mario Casillas enfrentó un duelo que lo llevó a replantearse las cosas, incluso, sus hijos, fruto de su primer matrimonio, lo alentaron a mudarse a un asilo para su bienestar.

“Mis hijos no quieren que yo maneje ya, pero me voy a dar mis mañas porque es necesario que yo me dé mis vueltas y vaya al súper aunque sea”, comentó el actor Mario Casillas, quien lleva pocos días en su nuevo hogar.

¿Cuánto tiempo lleva en el asilo?

Mario Casillas dijo que, aunque ya se encuentra viviendo en el asilo, todavía está evaluando algunas opciones, pero por el momento se encuentra en una casa de asistencia ubicada en la alcaldía Coyoacán.

“Estoy pasando un rato a ver si me hallo bien, llevo apenas seis días”, explicó. Además, mencionó que otra posibilidad sería mudarse a Jalisco, donde viven sus hermanos, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva.

Por último, aseguró que decidió retirarse de la actuación debido a problemas de salud que le impiden desempeñarse en los escenarios. “Ya no quiero trabajar porque he perdido el oído, oigo menos; ya no manejo con las pierdas, pierdo el equilibrio fácilmente”.