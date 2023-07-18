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FOTOS | ¿A qué actores y actrices mexicanos les afecta la huelga de Hollywood?

Kate del Castillo y Diego Luna son algunos de los actores que se han unido a las protestas que han paralizado Hollywood. ¿A qué mexicanos afecta? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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