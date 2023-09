¿La actriz Yolanda Ciani murió por maltratos de su hijo Luis Alberto? Esto se sabe

¿Pudo haber muerto Yolanda Ciani a causa del maltrato físico de su propio hijo Luis Alberto Romero Ciani? La versión surgió luego de que Alejandra Muñoz Vergara, quien fue criada desde pequeña por la actriz y considerada como una hija, presentó una denuncia de violencia intrafamiliar en la que así lo señala.

Dicha denuncia dio origen a una investigación policíaca que está en curso y de la cual el abogado de Luis Alberto habla ahora en exclusiva para Ventaneando, asegurando que la necropsia no arrojó ningún resultado comprometedor y que la muerte de la actriz fue considerada como natural.

¿La actriz Yolanda Ciani murió por maltratos de su hijo Luis Alberto?

Por cierto que fue en pleno velorio cuando elementos de la Fiscalía arribaron a la funeraria con una orden para llevarse el cuerpo de la actriz y practicarle la citada necropsia.

¿Qué dijo el abogado de Luis Alberto Ciani? El letrado aseguró que “estando en un momento de luto, de shock, de mucha tristeza, llegan de pronto las autoridades ministeriales a la funeraria con una orden para poder retirar el cuerpo de la señora Yolanda, esto con base en una mera denuncia de hechos, sin ninguna prueba”.

¿Qué arrojó la necropsia de Yolanda Ciani?

“Te puedo decir firmemente que la necropsia arrojó que la muerte de la señora Yolanda fue por causas naturales, no hay ningún indicio mínimo de que haya sido provocada, inducida, haya tenido violencia en lo absoluto”, agregó.

“No puedo concebir a alguien que maltrate a su madre y menos a Luis Alberto que la quería con todo y que había pasado toda su vida con tanto cariño con ella”, recalcó el abogado.

El letrado reiteró que es importante mencionar que en el “delito de violencia familiar no presentó la denuncia la madre de Luis Alberto, la denuncia la presenta la señora Alejandra, se lleva a cabo una audiencia en ese momento para imponerle una medida de restricción que como ya se ha mencionado, era separarlo del domicilio al presunto agresor, pero por una autoridad jurisdiccional se resolvió que no había materia, que no había elementos ni pruebas ni fundamentos suficientes para llevar a cabo esta medida”.

¿Luis Alberto demandará de Alejandra Muñoz?

El abogado también refrendó que Luis Alberto demandará a Alejandro Muñoz Vergara por daño moral y señaló que su representado asegura que Muñoz Vergara saqueó el patrimonio de su madre.

“La salud de la señora Yolanda era grave por el tema de la demencia avanzada y demás, es ahí donde empezamos a tener esta conciencia de que había ocurrido un abuso por parte de Alejandra a los bienes de la señora Yolanda… Alejandra al haber tenido ese trato de una media hermana y haber formado parte de la familia y de Luis Alberto desde los once años, era la que estaba de lleno junto a ella.

Ya estamos analizando las posibilidades de poder presentar un tema de un daño moral y de igual forma están por presentarse un par de denuncias en contra de la señora Alejandra por el tema que mencionábamos, apropiación del patrimonio de la señora Alejandra de forma indebida, tenemos un aproximado de 8 millones de pesos”, finalizó.