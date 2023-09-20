Juan Rivera y Rosie Rivera salen en defensa de Yahritza y su Esencia

Juan y Rosie Rivera, defienden a los integrantes del grupo Yahritza y su Esencia, luego de que confesaran que no les gusta la comida mexicana y la Ciudad de México. Y es que aseguran que debe entenderse que apenas están iniciando en un mundo desconocido para ellos y que incluso, ser famosos no estaba en sus planes.

Mira, la verdad, yo no creo que lo hizo con malicia, yo veo una joven que fue súper sincera, no pensó en ser artista, a mí no me ofendió, igual yo anhelo de que si queremos enseñar algo, si queremos dar una lección, si queremos que ella aprenda, que se haga con amor, que tengamos misericordia. Quién no a los 16 a los 17, no dijo una burrada. Tengan compasión

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La neta, a mí sí me pareció, muy mala onda como los trataron, tal vez pudieron haber, se pudieron haber expresado de una mejor manera, pero la realidad de las cosas, cuántas personas no han cometido errores, mucho más graves que esas y le quieren acabar la carrera a una niña o adolescente de 16 años, es una locura. Entiendo, que la gente se pudiera haber ofendido, pero no para tanto

Y, bromeando aligeraron la controversia.

Yo no sé, si a mí me gusta más el chicken o el pollo, si me gusta más el chicken americano o el pollo de Argentina, no sé cuál me gusta más, pero igual con un pollito o un gallito, estoy contento

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¿En qué proyecto están trabajando actualmente?

Juan y Rosie Rivera promocionan en México, justamente su nuevo podcast titulado ‘Bromeando’, que ya está en diversas plataformas digitales.

