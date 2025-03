Acusan a Ángela Aguilar de copiar look de Cazzu, aseguran que está obsesionada con la argentina

Ángela Aguilar es una de las cantantes más controvertidas del momento, mucho de esto es gracias a su romance con Christian Nodal, con quien contrajo matrimonio el año pasado.

Sin embargo, en las últimas semanas el nombre de Ángela Aguilar ha sonado con mayor fuerza gracias al lanzamiento de “ Con Otra ”, nuevo sencillo de Cazzu y que presuntamente hace referencia al rompimiento de la argentina con Nodal, incluso se dice que Ángela Aguilar aparece en el videoclip representada por otra persona.

También te puede interesar: Letra de “Con otra”, nueva canción de Cazzu, ¿Dedicada a Angela Aguilar?

Programa 29 de octubre de 2024 | Cazzu habla sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar [VIDEO] El programa “Sala de Guerra” de Mónica Garza fue premiado en Colombia y estuvimos ahí. La periodista dijo sentirse muy embocinada por recibir tan importante reconocimiento.

¿Ángela Aguilar está obsesionada con Cazzu?

Muchas han sido las comparaciones de Ángela Aguilar con Cazzu; pues muchos aseguran que la hija de Pepe Aguilar está obsesionada con la ‘Nena Trampa’, pues ha copiado varios de sus looks.

Recientemente durante la gala Bollboard Women in Music, la intérprete de “La Chancla”, “Qué Agonía” y “La Llorona”, entre muchas otras, avivó dicha teoría, pues aseguran que le copio el look a la trapera.

¿Ángela Aguilar le copio el look a Cazzu? Durante el evento, Ángela Aguilar recibió el Premio Revelación y en su discurso reconoció lo difícil que ha sido para ella enfrentar la polémica en torno a su relación con Christian Nodal.

Pero lo que más llamó la atención fue su atuendo, pues lució un vestido azul bígaro de corte cruzado con manga larga, acompañado de un peinado desarreglado con mechones sueltos y lentes azules.

Te puede interesar: Acusan a Christian Nodal de vetar preguntas sobre Inti, hija que tuvo con Cazzu

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, su look no pasó desapercibido en redes sociales donde muchos aseguraron que replicó el look de Julieta Emilia Cazzuchelli, principalmente por el cabello y las cejas.

Algunos internautas aseguraron que eran meras coincidencias, otros más dijeron que todo era parte de una estrategia consciente. “El peinado de Cazzu”, “Ángela robando el peinado de Cazzu”, “Parece que ella quiere parecerse a Cazzu”, “Es mismo peinado de Cazzu que uso en el vídeo cazzualidades”, “Cejas y peinado de Cazzu”, “Es una copia barata”, “Está obsesionada con Cazzu”, fueron algunos de los comentarios en redes.