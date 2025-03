La Joaqui, amiga de Cazzu, revela si el tema “Con Otra” está dedicado a Ángela Aguilar

Vaya furor el que causó en los últimos días Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu , quien lanzó su más reciente sencillo titulado “Con Otra”, el cual fue interpretado como una indirecta para Ángela Aguilar y Christian Nodal . Pero, ¿realmente está dedicado a la hija de Pepe Aguilar? ‘La Joaqui’, amiga de Cazzu, lo revela.

Recordemos que el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar inició con el pie izquierdo, envuelto en rumores, ya que en su momento se dijo que ‘La Princesa del Regional Mexicano’ había sido la tercera en discordia entre la argentina y el sonorense.

¿Qué dice “Con Otra”?

La que nada debe nada teme

Robado se va lo que robado viene

Tu papá y mamá debieron enseñártelo

Te enloqueces cuando él habla conmigo

Él me extraña y yo ni siquiera lo miro

Niña no tengo intenciones de quitártelo

Pero fuiste mala y todo se paga

No soy tu enemiga, tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro, te va a engañar

La inseguridad lo vuelve loco

No fuiste tú el problema y yo tampoco

El amor que esperas no va a dártelo, yo jamás te haría lo que me hiciste

Y con todo y eso que dijiste, aún así pudiera perdonártelo

Pero fuiste mala y todo se paga

No soy tu enemigo, tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro

No te deseo el mal pero el te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tu te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo

Te lo aseguro, te va a engañar

¿Qué dijo ‘La Joaqui´al respecto? ‘La Joaqui’ compartió un video junto a Cazzu en el que ambas aparecen bailando la controvertida canción; sin embargo, llamó la atención cuando la mejor amiga de la ‘Nena Trampa’ rompió el silencio y reveló la verdad detrás de la canción luego del comentario de un usuario.

“Mejor aconséjale cosas buenas y que ya no esté tan despechada y lo supere. Que ya no es para ella”, escribió una internauta. A lo que ‘La Joaqui’ respondió que “esta canción Cazzu la compuso para su disco nuevo que lleva más de un año trabajando”.

Posteriormente, aseguró que “Con Otra” surgió desde antes de que Cazzu se separara de Nodal. “La compuso aún estando en pareja, porque era el concepto de su disco, igual que ‘Dolce’, lamento que ahora parezca algo al propio, pero no es el caso, Julieta jamás fue así”, detalló.

“Julieta (...) no necesita de acudir al recurso de la polémica para trascender, ni hablar de su inteligencia emocional. Ella siempre fue respetuosa”, sentenció.