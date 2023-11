Acusan a Christian Nodal de haberle sido infiel a Cazzu con esta mujer

Todo indicaba que Christian Nodal se había alejado de una vez por todas de las polémicas; sin embargo, no es así y recientemente volvió a ponerse en el ojo del huracán o lo pusieron, pues el cantautor mexicano fue acusado en redes sociales de haberle sido infiel a Julieta Emilia Cazzuchelli con una fanática.

A través de TikTok, la fanática dio algunos detalles de su romance, lo que puso en medio de la polémica al intérprete de “Botella tras botella”, “Ya no somos ni seremos”, “Vivo en el 6”, “Cumbión dolido”, “Adiós amor” y “Nace un borracho”, entre otras.

¿Qué dijo la fanática? La fanática en cuestión no ahondó en detalles ni reveló el nombre de la persona con la que sostuvo un romance, pero las pistas que soltó dieron pie a que miles de internautas aseguraran que se trataba del sonorense.

La usuaria de TikTok identificada como Ivette Saldívar hizo una polémica publicación en la que dio detalles de su romance con un cantante al que no nombró explícitamente. De acuerdo con la joven, el encuentro se dio en un antro de Aguascalientes donde el intérprete quedó perplejo con su belleza y la invitó a un after, posteriormente la llevó a su casa.

Según relata, antes de entrar a su casa intercambiaron números telefónicos y se dieron un pequeño beso. Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que comentó que el cantante ha seguido insistiendo para verla, pero ella dejó de responderle porque no se siente atraída por él.

“Me ha estado mandando mensajes, pero solo le contesté una vez, y es que se parece a mi hermano, por eso no me puedo fijar en él, aparte el vato es casado y la esposa acaba de ser mamá, los hombres son bien ca… a veces, yo no quiero ser funada por la sociedad por serpara familias”, declaró la joven en su video.

¿Es realmente Christian Nodal?

Como mencionamos anteriormente, el nombre de Christian Nodal ni siquiera fue mencionado en el relato de la joven, pero los internautas llegaron a la conclusión de que se trataba del cantante sonorense porque la joven reveló que estaba casado y recientemente se había convertido en padre. Esto provocó que el video se viralizara y los internautas señalaran a Christian Nodal, pero hasta ahora son meras especulaciones.