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FOTOS | Se reveló el nombre de la hija de Christian Nodal y Cazzu

En septiembre, la pareja conformada por Christian Nodal y Cazzu se convirtieron en padres de una niña. ¿Cómo se llama? Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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cazzu y christian nodal embarazo

Instagram / @cazzu | Cazzu reveló qué fue lo peor que vivió durante su embarazo de Christian Nodal

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Cazzu y Nodal elegantes.jpg
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Cazzu y Nodal de rojo.jpg
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Instagram / @cazzu | Cazzu reveló qué fue lo peor que vivió durante su embarazo de Christian Nodal

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