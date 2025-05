Acusan a Majo Aguilar de dejar tirado un evento para cantar el Himno Nacional en pelea del ‘Canelo’

El apellido Aguilar sigue dando de qué hablar, pues en esta ocasión Majo Aguilar fue acusada de dejar tirado un evento para cantar el Himno Nacional en la pelea del ‘Canelo’ Álvarez vs. Scull, en Arabia Saudita.

De acuerdo con el pugilista mexicano, la encargada de entonar el Himno Nacional minutos antes de la pelea pactada para este sábado 3 de mayo, será Majo Aguilar.

¿Majo Aguilar dejó tirado un evento?

Después de que se confirmara su participación en la pelea del ‘Canelo’ vs. Scull, la cuenta de Instagram de Chamonic, reveló que la integrante de la Dinastía Aguilar dejó tirado un evento para poder estar en Arabia Saudita.

Según la creadora de contenido, Majo Aguilar debía presentarse este sábado 3 de mayo en el evento “Viva la Fiesta”, el cual se realiza en Odessa, Texas, Estados Unidos.

“Obvio que no estará, pues irá a entonar el himno en la pelea de Canelo en Arabia Saudita. No sé si sea su forma de trabajar o el equipo no ayuda con esto y les gusta quedar mal o cancelar a última hora. Eso es antiprofesional”, versa la publicación.

“Se va a donde le conviene, pero no está bien, si ya se comprometió debe cumplir. (...) La gente paga un boleto para verla y algunos viajan y planean para que salgan con el cuento de que no se presentará“, añadió la creadora de contenido.

¿Majo Aguilar ya ha sido acusada anteriormente de incumplir con sus compromisos? Esta no es la primera vez que acusan a Majo Aguilar de dejar tirado un evento, pues a finales del mes de marzo tenía una presentación en el estado de Morelos, pero prefirió presentarse en el Auditorio Nacional al lado de Alicia Villarreal.



En aquel entonces, Majo Aguilar dijo que el motivo de su ausencia se debió a que el escenario no estaba montado: “Cuando llegamos estaban las bocinas, estaba el soporte y pantalla e iluminación. Nos faltaba todo lo que son los micrófonos, las consolas; digamos que estaba la imagen, pero no estaba lo que se necesita”.