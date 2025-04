¿Por qué razón Majo Aguilar no quiere grabar una canción con Ángela Aguilar?

La Dinastía Aguilar se encuentra sumamente triste debido al sensible fallecimiento del sobrino de Majo Aguilar, quien partió de este mundo con apenas 7 años luego de perder una dura batalla contra la leucemia. No obstante, en redes también se habla sobre el hecho de que la hija de Antonio Aguilar no tiene demasiado interés en realizar una colaboración musical con Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, es una mujer de 21 años que recientemente se volvió tendencia en redes luego de la canción que presentó llamada “Nadie Se Va Como Llegó”, la cual logró superar las expectativas. Se pensaba, con ello, que una colaboración con su prima Majo daría mucho de qué hablar; sin embargo, parece que esta no llegará, al menos, pronto.

Por esta razón Majo Aguilar no quiere cantar con Ángela Aguilar

En este punto de la historia vale decir que muchos seguidores piensan que existe una clase de envidia o rivalidad entre ambas personalidades considerando que las dos cantan en el regional o ranchero mexicano, motivo por el cual no desearían tener una colaboración musical. No obstante, fue Majo Aguilar quien rechazó por completo esta situación asegurando, además, que tiene mucho cariño por su prima.

Lo anterior, sin embargo, no significa que tenga el interés de cantar con ella. Y es que, durante una entrevista previa a su presentación en el Grand Theatre de Anaheim, Majo Aguilar señaló que cada quien está viviendo caminos distintos, por lo que, desde la distancia, espera que su sangre pueda triunfar: “Si ellos me necesitan, ellos saben que voy a estar ahí. Pero cada quien tiene su vida y sus caminos, y está bien, es lo sano”.

¿Qué mensaje le dedicó a su sobrino?

Majo Aguilar fue una de las integrantes de la Dinastía que más lamentó la triste muerte de su sobrino, quien se marchó de este mundo con 7 años de edad. Por ello, decidió mandarle un emotivo mensaje desde sus redes sociales que dice lo siguiente: “Me da calma saber que ya estás en paz. Te amo mucho mucho. Me quedo siempre con tu amigo y grandeza de espíritu, con tus enseñanzas”.