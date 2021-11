¿Quién es Daniel Khosravi? El yerno de Adal Ramones. (FOTOS)

Algunos psicológos sugieren que se busca alguien muy parecido al padre o la madre cuando se forma una pareja, seas mujer u hombre. Al parecer eso le sucedió a la hija de Adal Ramones, Paola Ramones, quien tiene un novio físicamente casi idéntico a su padre, se trata de Daniel Khosravi y aquí te lo presentamos.

Fue en la alfombra roja de los Premios Metro 2021, cuando Paola Ramones llegó acompañada de su nuevo novio y los cibernatas aseguraron que se parece al también actor en una versión más joven.

Daniel Khosravi es un influencer mexicano, amante de TikTok, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores. Es esa red comparte retos, reacciones y momentos con su pareja.

Pero eso no es todo, en Instagram el joven supera los 500 mil seguidores y en YouTube cuenta más de 200 mil suscriptores, todo lo anterior lo convierte en toda una celebridad de las redes sociales.

Adal Ramones se lleva muy bien con Daniel Khosravi

Como buen suegro, Adal Ramones bromeó un poco sobre la situación y finalmente dijo que se lleva muy bien con Daniel Khosravi.

‘Dani me cae muy bien, es un tipazo, me cae muy bien. Me veo en él cuando estaba chavo... Que no la vayan a cajetear nada más’, apuntó el presentador recientemente a la prensa.

Por su parte, Paola Ramones confirmó que su novio y su papá mantienen una buena relación y reveló que la gente suele pensar que ella y Daniel Khosravi son hermanos.

