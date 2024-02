Adal Ramones le envió buenos deseos a Daniel Bisogno

Adal Ramones envía sus mejores deseos a Daniel Bisogno para su pronta recuperación y para que tanto él como su familia encuentren consuelo ante la repentina muerte de su madre, la señora Aracely Bisogno Tapia.

Te puede interesar: Kate del Castillo reprueba las acciones de su hermana, Verónica

¿Qué dijo Adal Ramones?

En charla con diversos medios, entre ellos Ventaneando, Adal Ramones declaró que “desde que fue la primera vez que ingresó al hospital, pude hablar con él, luego lo vi en el set de Ventaneando y siempre ha habido gran cariño, o sea, mucho cariño para su mujer, para su hija, para él, su hermano Alex”.

¿Adal Ramones y Daniel Bigosno tienen un proyecto conjunto?

“Realmente sabe lo que le deseamos y sé que va a salir adelante, y yo sí creo que las cosas le van a pintar muy bien porque tiene un montón de proyectos y, de hecho, nosotros vamos a hacer una serie que él fue el que puso la idea en la mesa, o sea, él dijo: ‘vi una serie así, que se trate de esto’, entonces sí queremos que él esté y participe”, recalcó Adal Ramones.

También te puede interesar: “Lo amo, pero no es mi hijo”, Luis Enrique Guzmán asistió a la prueba de paternidad

“Realmente es un gran ser humano, pero él tiene un corazón enorme, es un ser hermoso Daniel y es un padre presente, y todavía es un exesposo presente”, agregó Adal Ramones, quien asistió al estreno de la serie “Un buen divorcio”.

¿Tuvo un buen divorcio de Gabriela Valencia?

El también actor y productor reveló si logró tener un buen divorcio con su exesposa y madre de sus hijos mayores, Gabriela Valencia.

Te puede interesar: Mariela Sánchez deja atrás su relación con Cristian Castro

“Yo la llevo muy bien con mi exmujer mientras no le falte el cheque, no. O sea, no sé qué pasaría el día que le dijera yo: ‘¿Cómo ves que no te lo puedo dar?”, aseveró Adal Ramones.