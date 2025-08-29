Así reaccionó Cruz Martínez tras enterarse del noviazgo de Alicia Villarreal

Durante estos días, Alicia Villarreal se ha posicionado en las tendencias de las redes sociales, después de que revelara que se está dando una nueva oportunidad en el amor, ya que confirmó que se encuentra saliendo con un influencer, conocido como Cibad Hernández.

Después de que la cantante anunció su romance en las redes sociales, el programa “Siéntese quien pueda” mostró supuestas pruebas de que la cantante habría comenzado a salir con el influencer, antes de firmar su divorcio de Cruz Martínez, lo que ha encendido la polémica entre los fans, esto de acuerdo con un amigo cercano del productor musical.

Te puede interesar - ¿Alicia Villarreal le fue infiel a Cruz Martínez? Esto se sabe.

Alicia Villarreal triunfa en show pese a conflicto con su esposo Cruz Martínez [VIDEO] Alicia Villarreal triunfó en el show que ofreció en el Auditorio Nacional, no obstante el conflicto legal por el que atraviesa con su esposo Cruz Martínez.

¿Cuál ha sido la reacción de Cruz Martínez?

Ante toda la polémica y el escándalo que se está generando en las redes sociales, fue el propio Cruz Martínez quien se hizo presente en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió algunas historias. Sin embargo, hasta el momento se ha mantenido al margen sobre los rumores de infidelidad y la nueva relación de Alicia Villarreal.

El productor compartió temas relacionados con el trabajo y el éxito de la agrupación “Kumbia Kings”, dejando a un lado la polémica, y poniendo su atención solamente en temas profesionales y referentes a la carrera que ha construido en la industria musical.

Recordemos que, tanto Alicia Villarreal como Cruz Martínez están llevando un proceso legal por presunta violencia intrafamiliar por parte del productor musical a la cantante, temas que ha dividido a los fans en las redes sociales, incluso esa situación fue uno de los motivos por los que la cantante solicitó el divorcio.

La pareja tuvo dos hijos a lo largo de su matrimonio, pero la cantante tiene a Melenie Carmona, su hija mayor, quien es producto de su primer matrimonio con Arturo Carmona.

