Mujer se hace viral al celebrar su divorcio con banda afuera del juzgado

Uno de los eventos más esperados por muchas personas es el día de su boda, una celebración que es muy común entre las personas, ya que muchos sueñan con poder llegar al altar con su ser amado. Sin embargo, en algunas ocasiones esto no sale del todo bien y terminan llegando al divorcio.

Desde hace un tiempo algunas personas han optado por celebrar su divorcio, al grado de organizar unas fiestas a lo grande. Tal es el caso de una mujer que se volvió viral en redes sociales por llevar banda en vivo al juzgado.

¡Una mujer fue baleada en pleno centro histórico de la CDMX! [VIDEO] Los elementos de la SSC llegaron a los pocos minutos del suceso, y aunque montaron un operativo para encontrar a los responsables, no lograron detener a nadie.

¿Cómo fue la celebración del divorcio con banda?

De acuerdo a lo compartido en redes sociales, la mujer se mostró muy alegre en su divorcio, al grado de llevar banda sinaloense afuera de las instalaciones del Registro Civil en Toluca, Estado de México. Lo más sorprendente del caso, es que las amigas de la mujer ya la estaban esperando con cartulinas donde se puede leer “Soltera otra vez”

Este hecho de forma inmediata se volvió viral en las redes sociales, pues muchos de los que iban caminando no dudaron en capturar el momento, incluso en las redes sociales esto se volvió muy viral.

#Toluca #SolteraOtraVez #Viral ♬ sonido original - Soy Fernando @fer.snchez917 VIDEO: Mujer celebra su divorcio con banda al salir del registro civil en Toluca Toluca, Estado de México.- Una mujer decidió celebrar su divorcio a lo grande al salir del registro civil acompañada de una banda musical, sus amigas y carteles con la frase “soltera otra vez”. El evento llamó la atención de transeúntes y usuarios en redes sociales, quienes compartieron el video del momento, convirtiéndolo rápidamente en un fenómeno viral. Con esta singular celebración, la protagonista dejó claro que cada etapa de la vida puede celebrarse con alegría y buena música. #DivorcioConEstilo

Este hecho levantó muchos comentarios en los usuarios de redes sociales, entre los que se puede leer que si las cosas hubieran sido al revés, el hombre sería juzgado, otros han hablado sobre que no tenían que haber estado los menores presentes, pues en algunas imágenes se puede observar que el grupo de amigas con niños a su alrededor.

Es muy cierto que este hecho no es el primero que sucede, algunas parejas han optado por realizar una fiesta para celebrar su separación. Además, en redes sociales y páginas de organizadores de eventos, hay quienes ofrecen este servicio.

