Bruce Willis ya no vive con su familia por el avance de su enfermedad, este es su estado de salud

Desde hace un tiempo, mucho se ha hablado sobre el estado de salud de Bruce Willis, ya que para nadie es un secreto que padece una enfermedad que poco a poco está avanzando y está logrando que el actor se deteriore, razón por la cual su familia tuvo que tomar una fuerte decisión que los ha afectado de forma considerable.

Y es que, entre las últimas noticias se dio a conocer la familia sobre el estado de salud del famoso de 69 años, es que tuvo que abandonar su hogar y dejar de vivir con su familia para ir a una casa, donde va a tener todos los cuidados y atenciones que necesita para poder lidiar con la demencia frontotemporal que padece.

Así dieron a conocer la noticia los seres queridos de Bruce Willis

La encargada de comunicar la decisión que tuvo que tomar la familia del actor, fue su esposa Emma Heming Willis, quien dio algunas declaraciones sobre esta situación. Incluso, detalló que la enfermedad ha avanzado tanto que la condición del actor está muy deteriorada, por lo que necesita atención y cuidados las 24 horas del día, siendo la mejor forma de garantizar una buena calidad de vida para Bruce Willis.

Fue la decisión más difícil de todas

Tras enterarse de este padecimiento hace un tiempo, la familia de Bruce Willis se ha mantenido muy unida y enfrentando cada una de las etapas por las que está pasando el actor, principalmente para que esté en un lugar seguro y con la atención que necesita para poder hacer frente al padecimiento que ha ido deteriorando su salud poco a poco y que lo alejó para siempre de las grandes producciones.

