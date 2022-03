Así mostró su apoyo Adam Sandler a Chris Rock tras suceso con Will Smith.

La entrega 94 de los Oscar quedó marcada por el golpe que Will Smith le dio a Chris Rock, cuando éste último hizo un chiste sobre su esposa Jada Pinkett quien padece alopecia.

Las reacciones no se hicieron esperar; sin embargo una que los fans esperaban minutos después del suceso era la de Adam Sandler, gran amigo de Chris Rock, no obstante sus cuentas se mantuvieron inactivas hasta hace unas horas.

Y es que el comediante y protagonista de muchas cintas que se han ganado el cariño del público, se manifestó con un mensaje en su cuenta oficial de Twitter donde reveló que pronto lo verá, pues acudirá a su próximo show de comedia del que por cierto los boletos se agotaron tras lo suscitado la noche del pasado domingo en la meca del cine.

“No puedo esperar esto. ¡Te amo, amigo!”, pronunció en su posteo que muchos tomaron como una clara defensa para el humor con el que se maneja su amigo con quien ha trabajado en muchas películas.

Can’t wait for this. Love you buddy! pic.twitter.com/2b9iywyJg5 — Adam Sandler (@AdamSandler) March 29, 2022

Will Smith se disculpa con Chris Rock

A menos de 24 horas de que pasara el suceso, Will Smith se pronunció disculpándose con Chris Rock por agredirlo físicamente.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, expresó.

