Adamari López se sincera sobre su divorcio: "No fue una rabieta".

La presentadora de televisión habló como nunca de su separación de Toni Costa y aseguró que no tomó la decisión de separarse a ligera.

Hace algunos meses Adamari López anunció que luego de 10 años de relación con el bailarín Toni Costa tomaban la decisión de emprender caminos separados y terminar su relación amorosa, lo que causó mucha sorpresa entre sus seguidores.

Y pese a que hoy en día llevan una muy buena relación por su hija Alaïa, la conductora habló de los motivos que la llevaron a tomar la drástica decisión, y aseguró que hay todavía algunas heridas abiertas.

En entrevista para una revista de circulación en Estados Unidos hizo unas polémicas declaraciones que muchas personas interpretaron como los motivos por los que se separó del español.

"Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo. Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija”, indicó Adamari López.

Pese a que no especificó cuál era la situación a la que se refería, muchos interpretaron que fue una infidelidad: “Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”.

Además, la también actriz indicó que pese a todo lo que vivieron y además de su separación, le guarda mucho cariño a Toni Costa por todo lo que pasaron y por haber tenido a su hija juntos.

“Él estará igual siempre en nuestras vidas porque yo sería incapaz de hacer una cosa diferente. Él es su papá y ahí siempre va a estar”, aseguró la conductora.

Sobre una posible reconciliación la protagonista de telenovelas fue muy clara: “No sé qué va a pasar, no sé si es algo definitivo o no, no lo sé todavía. El tiempo dirá, pero sí sé que fue una buena decisión y que necesitaba ese tiempo, que necesitamos este tiempo para reevaluar y seguir pensando en qué será lo correcto”.

Por otro lado, Adamari López aseguró que aunque ha bajado mucho de peso, su meta es adelgazar 5 kilos más y confesó que más allá de un cambio físico, ha buscado estar bien con ella misma, por lo que ha acudido a una terapia con una psicóloga: “Me siento en paz conmigo misma, con las decisiones que he tomado”.

