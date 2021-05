Adamari López pone punto final a su relación con Toni Costa.

La presentadora de televisión confirmó a través de sus redes sociales la decisión de terminar con el padre de su hija ‘Por el bien de su familia’.

Tras 10 años la relación entre la conductora Adamari López y el coreógrafo Toni Costa llegó a su fin, así lo anunció la también actriz entre lágrimas en el programa donde es titular.

En medio de muchos rumores y especulaciones, López sorprendió a los televidentes al romper el silencio y asegurar en el que estaba separada del papá de su hija.

“He decidido separarme de Toni... He decidido hacer esto precisamente porque es un tema difícil de conversar y por el respeto que le tengo Alaïa y a esa relación de padres que nos va a unir por siempre, yo prefiero y quiero que ustedes que son mi familia lo sepan”, confesó la conductora visiblemente afectada.

Adamari indicó que ha puesto como prioridad su bienestar y el de su familia, es por eso que tomó la decisión de ponerle fin a su matrimonio: “Quiero que sepan que mi decisión ha sido una que he pensado y he analizado; dentro de este enfoque de cuidarme y de valorarme, pues he encontrado la importancia de poner en primer lugar el bienestar de mi familia y esta es la decisión que he tomado”.

También habló de cómo ha sabido levantarse de las situaciones adversas: “Soy una mujer fuerte, soy valiente, tengo mis momentos de dificultad o que me derrumban un poco, pero creo que siempre he sido comedida a la hora de tomar este tipo de decisiones, y más en este momento, cuando tienen un efecto sobre mi princesa Alaïa”.

Sobre cómo será el proceso del divorcio para su hija: “Ella sabe que tiene dos padres que la aman y la van a amar siempre, que vamos a estar siempre y que vamos a estar para ella en todo momento. En eso estamos enfocados y en eso yo pongo mi energía todos los días de mi vida”.

Más tarde, por medio de sus redes sociales, Adamari López compartió un video en el que contó más detalles de su rompimiento: “Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esta etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaïa he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”.

También pidió respeto y apoyo para poder enfrentar esta situación y no descarta una reconciliación: “En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo siempre puede lograrse y estoy plenamente confiada que esta no será la excepción. Están serán las últimas declaraciones que daré. Estaré más enfocada que nunca en mi bienestar, pero sobre todo en el de mi hija Alaïa. Es precisamente por ella que les agradeceré mucho respeten esta decisión y me brinden todo su apoyo”.

Por su parte, Toni Costa también lanzó un comunicado sobre la ruptura amorosa con Adamari López: “Han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja y en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo que más deseábamos, ser padres. Alaïa es un ser de luz, fruto de nuestro amor y merece ahora y siempre tener amor, felicidad y estabilidad”.