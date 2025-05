Adianez Hernández y Augusto Bravo celebraron su Baby Shower; ¿será niño o niña?

La pareja conformada por Adianez Hernández y Augusto Bravo celebraron el Baby Shower del que será su primer hijo como matrimonio. Y es que la ex participante de “Survivor” ya tenía dos hijos previo a su relación con Augusto. Ante eso, te contamos los detalles del evento realizado en un restaurante de la Ciudad de México.

Adianez y Augusto concretaron su matrimonio a finales del 2024, esto tras darse la finalización de la unión de la modelo con Rodrigo Cachero. Dicha situación estuvo envuelta en una gran polémica, pero todo indica que eso quedó en el pasado y se enfoca en lo que será su nuevo inicio de aventura con el bebé que está en camino.

¿El bebé de Adianez Hernández será niño o niña?

En un evento donde estuvieron figuras como Bárbara de Regil, la pareja celebró que una nueva criatura se acerca a sus vidas, esto con la presencia de más amigos y familiares. Adianez ya cuenta con dos hijos, que llevan como nombre Ian y Kai. Sin embargo este será el primer bebé que tendrá con Augusto Bravo, esto tras casarse en agosto del 2024.

Pero la particularidad más puntual de este evento es que la pareja no quiso saber qué sexo tendrá el bebé. Decidieron no conocer si Adianez concretará su tercia de varones o si esperará a su primera niña. Aunque ella comentó que aunque obviamente no se disgustaría con un tercer niño, espera que llegue su primera hija cuando este embarazo finalice.

¿Cuál fue el escándalo de Adianez Hernández y su ex pareja?

La unión de Adianez y su actual pareja pasó muy rápido, por ello la gente la criticó severamente. Y es que Rodrigo Cachero declaró que la modelo mexicana le fue infiel, situación que puso en la conversación a Augusto Bravo. Cachero y Hernández se separaron en el 2023 y en agosto del 2024 ya se había concretado el matrimonio de Adianez y Augusto. Lo que también fue cierto nos lleva a las declaraciones de la nacida en Cancún, quien dijo que su relación con Rodrigo estaba rota mucho tiempo y que ella ya no quería estar ahí.

