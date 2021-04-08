- 35 años.

- ACTRIZ Y CONDUCTORA.

- Orgullosamente Cancunense.

- En 2008 fue finalista del programa “New Generation” (Telehit). Dos años más tarde inició a estudiar la carrera de actuación en el CEFAT de TV Azteca.

- Ha destacado en proyectos como "Escape Perfecto" y telenovelas como: "Corazón en Condominio", "Secretos de Familia”, “La Hija Pródiga” y "Tanto Amor", entre otras.

- Además, participó en diversos capítulos de los unitarios de “Lo Que Callamos las Mujeres”, “A Cada Quien Su Santo” y “Un Día Cualquiera”.

- Tras seis años de relación, en febrero de 2018, se casó frente al mar con el también actor Rodrigo Cachero. Juntos tienen dos hijos, quienes son su mayor motivación: Ian y Kai.

- Actualmente es una mamá empresaria, deportista y siempre positiva ante la vida, buscando así, ser auténtica con sus publicaciones en redes sociales.

- Reveló que el sentir sudor, arena y vida de playa, es lo suyo, así que no le teme a las condiciones extremas de Survivor México.