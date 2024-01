VIDEO: Adriana Fonseca denuncia en vivo maltrato de chofer de taxi de aplicación

Vaya momentos de angustia los que vivió la actriz mexicana Adriana Fonseca mientras viajaba a bordo de un taxi de aplicación. La famosa compartió un video en vivo en su cuenta de Instagram en donde se le vio conmocionada y llorando, acusando al chofer del vehículo de agredirla verbalmente.

La famosa actriz reveló en plena transmisión en vivo que vivió “el momento más desagradable de su vida” , además de haber sido discriminada en Estados Unidos por el conductor de taxi, situación que alarmó a sus seguidores.

¿Qué dijo Adriana Fonseca? Durante el incidente, Adriana Fonseca, de 44 años, viajaba junto a su mascota y, según comentó, traía muchos objetos consigo porque se dirigía a una locación, motivo por el cual no podía abandonar el vehículo.

“Vengo con un señor que está loco. Voy arriba del carro, me recogió una cuadra más adelante, me viene gritando, venía casi chocando”, explicó la actriz veracruzana visiblemente afectada y con los lágrimas en los ojos.

El altercado entre la actriz mexicana y el chofer del taxi de aplicación se dio en circunstancias todavía desconocidas, ya que Adriana Fonseca también criticó la limpieza del vehículo. “Cuando le dije que le bajara (a la velocidad), me dijo que bajara mi pie de un lugar, traes el carro asqueroso. Me viene gritando”, agregó.

¿Qué dijo el conductor?

Ante las acusaciones de Adriana Fonseca, el chofer describió a la actriz como clasista y racista. “Soy conductor de U… y soy buena persona, y tú eres una clasista y racista. Al perrito no se le ha hecho nada, está hermoso. Déjamelo, si quieres, tú eres la desagradable. Qué desagradable persona, viene pisando todo, haciendo lo que quiere”. En una parte del video también se escucha al conductor pedir apoyo, asegurando que la actriz no se quiere bajar.

¿Adriana Fonseca hizo el en vivo por miedo?

Después de lo sucedido, Adriana Fonseca reapareció en redes sociales y reveló que hizo el video por temor de que le pudiera pasar algo. “Reportándome. Afortunadamente ya está todo bien. Agradezco a mis amigos por el apoyo, agradezco a todos ustedes por cada uno de sus mensajes, no los puedo contestar todos, hice ese en vivo por miedo, por temor a que algo me pasara por este conductor de U… que, ya vieron”.

La actriz también reveló que el conductor se burló de ella y dijo no desearle el mal, aunque lamentó la violencia que se vive actualmente. “Yo le mando luz, le mando bendiciones a este señor, no quiero más rollos. Realmente es triste que vivamos mucha violencia, mucha agresión, falta de empatía, le dije que se murió un tío, un hermano de mi mamá, y su burlaba y me gritaba. Le mando luz”.