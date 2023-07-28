Adriana Louvier sufrió traumático ataque de delincuentes. ¿Qué pasó?
Adriana Louvier sufrió un traumático ataque de delincuentes en compañía de Mauricio Barcelata. Ella todavía tiene miedo de andar sola en la noche.
Esta fue la pesadilla que vivieron Adriana Louvier y Mauricio Barcelata, en el año 2005, cuando mantenían una relación y ella participaba en la telenovela 'Amor en custodia' de Televisión Azteca.
Pero, acaso Adriana ha superado el trauma que le provocó este episodio, la actriz responde:
Tengo una sensación de miedo, pues sí, a subirme de pronto sola, en la noche, sobretodo, pero no solo yo, creo que la mitad de las mujeres que conozco en México, pues desgraciadamente no tenemos esa seguridad que tendríamos que tenerla, mínimo el transporte en México
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No, por la cuestión de la inseguridad, no, la verdad no, creo que de pronto, voy a otros países y tengo esta sensación de libertad, de ir caminando y de decir ‘Que increíble que puedas estar a la hora que sea, vestida como quieres y no pasa nada’, pero pues sí, nos acostumbramos a vivir y nos adaptamos. Sí, se hizo una denuncia, es que ya fueron muchos años, pero sí hubo una denuncia
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¿A qué proyecto se suma Adriana Louvier?
Adriana Louvier, formará parte de la tercera temporada del podcast ‘La Triple Moral’, programa conducido por Vanesa Restrepo y ahora también, Valeria Maldonado, donde abordan temas de todo tipo para apoyar a las mujeres.