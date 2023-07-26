Citan a Silvia Pinal para demanda por despido injustificado

Este miércoles, estaba prevista la segunda audiencia de conciliación por la demanda laboral que Jesús Astilleros, extrabajador del Teatro Silvia Pinal, entabló por despido injustificado en contra de Maria Elena Rodríguez, actual administradora del lugar, y en la que se había solicitado la presencia de los representantes de la empresa que opera el recinto, así como de Doña Silvia Pinal. Sin embargo, ninguno de ellos se presentó a comparecer.

Ya hubo dos audiencias en las que no conciliamos con sus patrones inmediatos, María Elena Rodríguez Rodríguez, la administradora del lugar y el contador del teatro. Ahorita, citamos a conciliar a la señora Silvia Pinal y a la Inmobiliaria Periférico Sur, que es la persona moral a cargo de los teatros. En la primera audiencia no se presentaron, dijeron que no conocían a ninguna Silvia Pinal, siendo que el teatro lleva su nombre. Realmente, no estamos en contra de ella, porque nosotros entendemos que tal vez, ni siquiera está enterada

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¿Cuál es el temor de la abogada?

La abogada teme que su cliente sufra otra agresión, pues según dice, ha recibido amenazas de la administradora y del contador del teatro, incluso han notado la presencia de policías que participaron en la golpiza que recibió, para obligarlo a firmar su renuncia voluntaria el pasado 13 de mayo, acusándolo de abusar sexualmente de una menor de edad, que es hija de la empleada de la dulcería del recinto.

Me refiere la hija del señor Jesus: ‘Licenciada, en esa patrulla está uno de los policías, que estuvieron presentes cuando mi papá y yo fuimos privados de la libertad en el teatro. Tengo miedo, no sé por qué se presenta este señor’

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