Ariana Grande incómoda en la alfombra roja de los Oscar; su reacción se hace viral

El domingo 2 de marzo de 2025 en Los Angeles, California, se celebró la 97a edición de los Premios Óscar , organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en donde se premió a las mejores películas estrenadas en 2024.

Este evento dejó muchos momentos virales, siendo una de ellos la derrota que sufrió la película Emilia Pérez . Sin embargo, otro momento que generó muchas reacciones en redes sociales, fue la negativa de Ariana Grande mientras estaba siendo entrevista en la alfombra roja de la premiación.

Ariana Grande incómoda en la alfombra roja de los Óscar 2025

Durante la alfombra roja de los Premios Óscar 2025, la cantante Ariana Grande vivió un momento muy incómodo el cual dejó muchas reacciones en redes sociales. Durante una entrevista con un medio estadounidense dedicado al cine y a la cultura pop, la también actriz fue cuestionada sobre sus proyectos personales.

“Eres un travieso, ¿qué estás haciendo”, expresó la intérprete de “7 Rings”. Ante esto, el entrevistador contestó: “Es que queremos nueva música”, dijo y al instante se acercó a la también actriz para tomarla del hombro: “Dame una pista, no le diré a nadie”, añadió. En ese momento, Ariana puso una cara de incomodidad y le quitó la mano al periodista de su cuerpo: “Solo tengo los ojos bien abiertos”, añadió y se alejó.

Ariano grande así de, "no me toques"



📹: sensacinelatam / variety pic.twitter.com/YhaL4nf0hj — Carlos A Luna (@Tony_Luna911) March 3, 2025

Sin duda, este momento dejó con un mal sabor de boca a muchos seguidores de la compositora de 31 años de edad y de inmediato se pronunciaron en redes sociales: “Es molesto que se te acerque tanto y te toquen así”, “¿Por qué la toca? Es muy molesto e incómodo que agarren esas confianzas sin que tú des pauta”, “No toquen, mala costumbre eso de invadir el espacio personal” y “Qué falta de respeto andar tocado a las personas”.

¿Por qué estaba Ariana Grande en los Premios Óscar 2025?

Para quienes se pregunten qué hacía Ariana Grande en la 97a edición de los Premios Óscar , es importante que sepas que la cantante estuvo nominada a Mejor Actriz de Reparto por su papel de Glinda en la película “Wicked” (desafortunadamente no ganó). Además, fue quien inauguró dicho evento con una interpretación de “Somewhere Over The Rainbow”.