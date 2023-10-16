¿Cómo afecta a tu salud el dormir con ropa y zapatos?

Dormir es una parte fundamental de nuestra rutina diaria. Es el momento en el que nuestro cuerpo descansa y se recupera para enfrentar un nuevo día.

Pero, ¿alguna vez te has preguntado si la elección de ropa que te pones para dormir, puede afectar tu salud? Sigue leyendo para conocer la respuesta.

¿Dormir con ropa y zapatos puede afectar tu salud?

En primer lugar, es importante resaltar que la ropa de calle tiende a acumular suciedad, polvo y microbios a lo largo del día, lo que la convierte en una elección poco higiénica para el descanso nocturno.

Estos patógenos pueden permanecer en la ropa durante mucho tiempo, y aunque la probabilidad de enfermarse por esta razón es baja, también es un aspecto crucial que debes considerar. Dormir con ropa de calle podría aumentar la temperatura corporal, provocar problemas respiratorios y, por supuesto, resultar incómodo.

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¿Por qué no deberías dormir con ropa y zapatos?

La acumulación de gérmenes en la ropa y en la cama, es un problema que puede desencadenar diversas consecuencias para la salud. Aunque el riesgo de contraer infecciones graves es bajo, nadie quiere exponerse innecesariamente a los patógenos.

Otro motivo para evitar dormir con ropa de calle es el desgaste prematuro. El roce constante con las sábanas y el colchón, puede hacer que las prendas se deterioren más rápido de lo que lo harían, si se usan solamente durante el día. Esto no solo afecta a tu salud, sino también a tu economía, ya que te verás obligado a reemplazar la ropa con mayor frecuencia.

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Además, dormir con ropa de calle puede tener un impacto negativo en la calidad del descanso. La comodidad es fundamental para un sueño reparador y las prendas que llevamos durante el día, no suelen ser tan suaves y cómodas como las que te pones antes de acostarte. Esto puede llevar a que te despiertes constantemente durante la madrugada y a un sueño interrumpido, lo que afecta negativamente tu salud a largo plazo.