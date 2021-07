Ainara Suárez revela por qué sus agresores no han sido detenidos. La joven explicó que los delitos que presuntamente cometieron YosStop y sus supuestos violadores son distintos y llevan procesos en tiempos diferentes.

La joven de 19 años informó que busca justicia y marcar un precedente para que las féminas no sean revictimizadas por figuras públicas, por ello denunció a la youtuber por el delito de pornografía infantil. A través de su cuenta de Instagram, la chica respondió la razón por la cual la detención de la youtuber estuvo sobre la detención de sus presuntos agresores sexuales.

He visto que todavía hay muchas dudas sobre lo que está pasando en mi caso. Para empezar quiero aclarar que el delito cometido por Yoseline “H” es diferente al delito que fue cometido por Carlos “R”, Julián “G”, Nicolás “B” y Axel “A”, por lo que son procesos diferentes que van a tiempos diferentes

“Es por eso que se liberó una orden de aprehensión contra ella y aún no contra ellos, porque son procesos diferentes. No significa que un proceso sea más importante que el otro, no significa que no esté buscando justicia por lo que me hicieron estos tipos, solo que son procesos diferentes”, añadió.

Ainara Suárez habla de la libertad de expresión

La chica de 19 años de edad explicó a quienes opinaron que la youtuber únicamente ejerció su libertad de expresión con la referencia a su caso en el video “Patética generación”.

Quiero decir que no, esto no cuenta como libertad de expresión porque esta tiene límites. El video al que ella hace mención no era algo de interés público, ni de interés periodístico. La primera en hacerlo público fue ella

Les voy a explicar por qué sí cometió un delito. Ella lo describió porque lo reprodujo, lo adquirió cuando se lo mandaron y lo almacenó, mínimo, de que se lo mandaron a que se grabó el video de ‘Patética Generación’

