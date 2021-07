Ainara Suárez responde a ataques por demanda contra Yoseline “N”.

Luego de que se conociera la noticia de la detención de la creadora de contenido para redes sociales, Yoseline “N”, también conocida como YosStop, las miradas se posaron sobre quien llevó adelante la denuncia de tráfico de pornografía infantil.

La youtuber YosStop podría pasar hasta 14 años en prisión por dos delitos de los que se le acusan, según la abogada de la víctima.

Ainara Suárez fue quien denunció a la youtuber por haber compartido en su canal de YouTube un video en el que se ve el momento en el que abusan de ella.

La denunciante declaró públicamente que está muy feliz por el avance legal que ha tenido su caso pese a que aún está pendiente la detención de las personas que la violaron. Sin embargo, no todas son buenas noticias para esta joven que ha recibido el ataque de los fans de Yoseline “N”.

La joven ha contado que ha recibido todo tipo de ataques como insultos y amenazas por haber denunciado a la youtuber por compartir en sus redes sociales la brutal agresión de la que fue víctima.

Sin embargo, la joven no se quedó callada ante estos embates y dejó planteada su posición al respecto. “¿Por qué la gente piensa que yo controlo cuando arrestan a las personas o a quién arrestan? O sea, bro, si fuera por mi mis violadores estarían en la cárcel desde hace años. No sé, no entiendo. Yo no lo controlo, si se quieren quejar, quéjense con la Fiscalía, no conmigo”, sentenció Ainara Suárez.

La joven ha sido víctima de las críticas de los usuarios quienes han mostrado su apoyo a la youtuber que está detenida.