Aislinn Derbez confirma su nuevo noviazgo con FOTOS en la playa.

Aislinn Derbez inició el último mes de 2021 con el pie derecho, ya que presentó a su nueva pareja sentimental con una foto y un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Tras terminar su matrimonio con Mauricio Ochmann el pasado 12 de marzo de 2020, la actriz mexicana se dio una nueva oportunidad en el amor junto a Jonathan Kubben.

“Este hombre maravilloso me pone así de feliz como en la foto… ¿Y qué creen? Tengo muchas ganas de vivir muchas aventuras y crecer y disfrutar lo más que pueda con él”, escribió la artista en Instagram.

La artista asegura que no cree en el amor de cuento de hadas, pues ahora tiene una relación sentimental madura con el joven belga.

De lo que ya no tengo ganas es de venderles la historia falsa del amor perfecto y romántico de Disney que todos en algún momento nos hemos creído y que tanto daño nos hace…

Sí se vale volver a enamorarse y abrir el corazón y entrarle al romanticismo… pero ya basta de medir el éxito de una relación por “cuánto dura” y ese tipo de paradigmas sociales sin sentido con los que crecimos

Conoce a Jonathan Kubben, el joven que conquistó Aislinn Derbez

Jonathan Kubben es un joven viajero belga de origen mexicano que cuenta con 567 mil seguidores en Instagram, red social donde comparte sus viajes por México, Guatemala, Suiza, Turquía, Grecia y otros países.

Se popularizó por viajar con el letrero “Mamá, estoy bien” con la finalidad de saludar a su madre desde cualquier parte del mundo, dejando su trabajo estable en Bruselas para convertirse en influencer de viajes.

“Gracias por las risas, las aventuras, la diversión y el amor que le has traído a mi vida. Desde que te conocí me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida a través de todo lo que haces. No sabemos cuánto dure, pero el ahora está demasiado chingón”, escribió la hija de Eugenio Derbez sobre su nueva pareja.

Kubben tiene doble título universitario, el primero en Comunicación y el segundo en Gestión Empresarial Internacional. Tenía un trabajo de oficinista en Bruselas, pero renunció en el 2016 para viajar por todo el mundo.

Aislinn y Jonathan fueron captados por primera vez en junio de 2021, durante un viaje a Guatemala con Vadhir Derbez.

