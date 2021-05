Aislinn Derbez ingresó de urgencias a un hospital de EE.UU.

La hija de Eugenio Derbez contó a través de sus historia de Instagram el problema de salud que la llevó a visitar el hospital y ser intervenida quirúrgicamente.

Luego de que se revelara el nuevo tráiler de la segunda temporada de “De viaje con los Derbez”, Aislinn Derbez reveló que no pasó un Día de las Madres tan feliz pues fue sometida a una operación de emergencia.

Pese a la preocupación de sus fans, la hija mayor de Eugenio indicó que pese al susto inicial, ya está fuera de peligro, salió del hospital y se está recuperando en casa.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, que Aislinn Derbez dio a conocer que tuvo que ser internada en un hospital por una intervención quirúrgica de apendicitis que la tomó por sorpresa.

La conductora del podcast “La magia del caos” aseguró que no la ha pasado bien: “Estos últimos días no fueron fáciles porque me dio apendicitis y la recuperación ha sido muy lenta”.

La artista le contó a sus seguidores que salió del hospital a tiempo para festejar el 10 de mayo con su hija Kailani: “Pero la buena noticia es que justo hoy ya pude regresar a casa para celebrar”.

La protagonista de “La casa de las Flores” subió un video con su hija en donde se ve contenta y bailando: “Feliz de estar en casa otra vez. Baile de la felicidad para celebrar a mamá en casita”.

Por otro lado, en uno de los capítulos más recientes de su podcast “La Magia del Caos” tuvo a Camila Sodi como invitada y ambas hablaron de lo difícil que ha sido lidiar siempre con los medios de comunicación.

“Te ven como un robot que además tienes que estar a su servicio y darles la foto cuando ellos te lo piden. Es muy fuerte… Yo viví eso con mi papá”, detalló la hoy mamá de Kailani. “Toda mi vida, desde que yo era chica y vi cómo a la gente de verdad no le importaba. No se ponían a pensar si el papá no ha visto a los hijos y tienen un momentito para convivir con ellos”, aseguró la exesposa de Mauricio Ochmann.

Por último compartió su sentir sobre cómo su papá manejaba la situación y le creo un trauma: “Lamentablemente mi papá nunca puso límites. Para mi papá siempre fue primero el público y luego la familia y esa parte fue tan traumática para mí, porque yo siempre me sentía en peligro, me traumé muchísimo”.

