Aislinn Derbez ya olvidó a Mauricio Ochmann, ¡ya tiene novio nuevo!

A un año de que Aislinn Derbez hizo oficial su separación del que fue su esposo y padre de su única hija, Mauricio Ochmann, ¡parece que ya superó ese dolor! Pues se le relaciona fuertemente con su coach personal Jonathan Kubben, ¡quien se dice que ya es su novio! Te contamos más detalles, conoce al susodicho viendo todas las fotos.

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Aislinn Derbez está estrenando novio, su coach personal Jonathan Kubben.

Al parecer, Aislinn comenzó un romance con el influencer de viajes y conferencista motivacional de nacionalidad belga y origen mexicano, Jonathan Kubben. El flechazo se dio luego de que Aislinn viviera un proceso de separación muy doloroso y decidiera buscar apoyo emocional. Aunque se conocían de tiempo atrás, hasta ahora decidieron involucrarse sentimentalmente, ¡Jonathan ya hasta convive con la familia de Aislinn, con los Derbez!

“Lo que pasa es que tras su truene con Mauricio, Aislinn necesitaba apoyo emocional, entonces buscó a Jonathan porque da conferencias motivacionales y pensó que la podría ayudar a salir adelante con este proceso de separación y divorcio. Con el tiempo se hicieron más amigos, tuvieron una conexión especial y se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común”, reveló una fuente cercana a la actriz a la revista TV Notas.

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¿Quién es Jonathan Kubben, ahora pareja de Aislinn Derbez?

Es un influencer de viajes y conferencista motivacional que viaja por el mundo y lo documenta en videos para su canal de YouTube. Jonathan está en pro de la preservación del medioambiente, así que decidió emprender algunos proyectos, como la construcción de escuelas de plástico de Tulum; mismos que le han valido el premio de “influencer del año” y “el más filantrópico”. ¡Wow! Sin duda tiene una visión humanitaria también.

¿Será que él es el bueno en la vida de Aislinn?

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